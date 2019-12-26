Джеррард озвучил свою главную мечту

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Джеррард озвучил свою главную мечту

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард в подкасте экс-партнёра по "Ливерпулю" Джейми Каррагера рассказал, о чём мечтает.

"Возглавить "Ливерпуль" - моя главная цель и мечта", - признался 39-летний англичанин.

Джеррард - воспитанник "Ливерпуля", за основу "красных" он выступал с 1998 по 2015 год.

Тренерскую карьеру легендарный футболист начал в юношеской команде "скаузеров", а с 2018 года он возглавляет "Рейнджерс". Его контракт с шотландским клубом рассчитан до 2024 года.

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Комментарии

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andi
андрей

Верю когда не будь СТИВИ ДЖИ возглавит ЛИВЕРПУЛЬ.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Когда-НИбудь

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