Джеррард озвучил свою главную мечту

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард в подкасте экс-партнёра по "Ливерпулю" Джейми Каррагера рассказал, о чём мечтает.

"Возглавить "Ливерпуль" - моя главная цель и мечта", - признался 39-летний англичанин.

Джеррард - воспитанник "Ливерпуля", за основу "красных" он выступал с 1998 по 2015 год.

Тренерскую карьеру легендарный футболист начал в юношеской команде "скаузеров", а с 2018 года он возглавляет "Рейнджерс". Его контракт с шотландским клубом рассчитан до 2024 года.

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