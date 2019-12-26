Джеррард озвучил свою главную мечту
Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард в подкасте экс-партнёра по "Ливерпулю" Джейми Каррагера рассказал, о чём мечтает.
"Возглавить "Ливерпуль" - моя главная цель и мечта", - признался 39-летний англичанин.
Джеррард - воспитанник "Ливерпуля", за основу "красных" он выступал с 1998 по 2015 год.
Тренерскую карьеру легендарный футболист начал в юношеской команде "скаузеров", а с 2018 года он возглавляет "Рейнджерс". Его контракт с шотландским клубом рассчитан до 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|18
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|7
|Вулверхэмптон
|18
|27
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12