Джеррард поделился мнением о "Манчестер Юнайтед" при Рангнике

Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

"Думаю, все по-прежнему уважительно относятся к тому факту, что "Юнайтед" хорош на "Олд Траффорд". Он способен обыграть кого угодно на своем поле, если все складывается хорошо. Мы определенно не будем проявлять неуважения к нашему сопернику.

Когда в команду приходит новый тренер, ему нужно время на внедрение своих идей. Если взглянуть на результаты команды, они были не так плохи, как некоторые считают. Я все оценил должным образом и не хочу участвовать в определенных дискуссиях", – сказал Джеррард.

Игра между "Астон Виллой" и "Манчестер Юнайтед" состоится 10 января.

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