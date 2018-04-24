Джеррард поделился ожиданиями от матча "Ливерпуль" - "Рома"

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард высказался в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов между "красными" и "Ромой".

"Думаю, "Ливерпуль" начнёт матч на "Энфилде" в высоком темпе и постарается играть быстро, чтобы вывести "Рому" из зоны комфорта. Стиль "волков" и вообще итальянская манера - более техничная, команды играют на другой скорости. Тогда как главные козыри "Ливерпуля" - скорость, мобильность, передвижения в высочайшем темпе, прессинг" - цитирует Джеррарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Рома" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru