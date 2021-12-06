Джеррард поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Фото инстаграм Стивена Джеррарда

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард высказался о предстоящей игре 16-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Я хочу приехать на "Энфилд" и победить. Мы не являемся конкурентом для "Ливерпуля", но команда всё равно отдаст все силы. Поедем туда с уверенностью и верой в себя, имея три победы в четырёх матчах. Постараемся максимально усложнить им жизнь", - приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.

Напомним, что "Ливерпуль" примет "Астон Виллу" в субботу, 11 декабря, в 18:00 по московскому времени.

Джеррард большую часть карьеры провёл в мерсисайдском клубе, много лет являлся капитаном "красных".

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