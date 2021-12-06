Джеррард поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Теги астон виллаливерпульстивен джеррард

Джеррард поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Фото инстаграм Стивена Джеррарда

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард высказался о предстоящей игре 16-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Я хочу приехать на "Энфилд" и победить. Мы не являемся конкурентом для "Ливерпуля", но команда всё равно отдаст все силы. Поедем туда с уверенностью и верой в себя, имея три победы в четырёх матчах. Постараемся максимально усложнить им жизнь", - приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.

Напомним, что "Ливерпуль" примет "Астон Виллу" в субботу, 11 декабря, в 18:00 по московскому времени.

Джеррард большую часть карьеры провёл в мерсисайдском клубе, много лет являлся капитаном "красных".

Не пропустите: Тренер сборной Сенегала "наехал" на Клоппа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Депай может покинуть "Барселону"

Депай может покинуть "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов