Джеррард похвалил Мане, Салаха и Фирмино

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Джеррард похвалил Мане, Салаха и ФирминоЛегенда английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард похвалил трио атакующих игроков "красных" в лице Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

"С Мане у команды есть скорость и прямота, с Фирмино - игра в касание и возможность придержать мяч. Кроме того, есть Салах, который обладает качествами их обоих и забивает голы. Игра этой команды "Ливерпуля" - очень, очень особенная. Заметно, насколько бескорыстны они. В команде они не жадничают, никто не эгоистичен. Мяч постоянно передается друг другу. Если кто-то находится в лучшей позиции, они ищут друг друга", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Джеррард отказался сравнивать Салаха с Месси. | soccernews.ru

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