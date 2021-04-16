Джеррард получил удовольствие от победы "Арсенала" над "Славией"
Фото: The Anfield Wrap
Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард высказался о разгромной победе "Арсенала" над "Славией" (4:0) в 1/4 финала Лиги Европы.
"В этом матче мне понравилось абсолютно все. Я в восторге от игры "Арсенала", от их подхода к этой игре. Мне очень понравилось, как они вели себя перед игрой, во время игры и после нее. Уверен, что Глену Камара тоже все понравилось.
Я был горд, смотря на то, как "Арсенал" играл. Вообще. То, как они готовились к матчу, то, как их тренер говорил, то, как игроки вели себя перед матчем, по ходу матча и после финального свистка. Я получил настоящее удовольствие от их игры. Я думаю, это было потрясающе", - приводит слова Джеррарда Sky Sports.
Напомним, что в 1/8 финала ЛЕ "Рейнджерс" Джеррарда вылетел именно от "Славии". Противостояние команд завершилось расистским скандалом. Защитник "Славии" Ондржей Кудела оскорбил футболиста "Рейнджерса" Глена Камара на расистской почве. Кудела получил дисквалификацию на 10 игр.
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