Джеррард поздравил "Ливерпуль" с победой в АПЛ

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Джеррард поздравил "Ливерпуль" с победой в АПЛ

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард отреагировал на чемпионство "красных".

"Поздравляю "Ливерпуль" с победой в Премьер-лиге. Потрясающее достижение от фантастической команды из топ-игроков во главе с тренером мирового класса и его тренерским штабом. Также особо отмечу поддержку со стороны владельцев клуба. И, наконец, самое главное. Фанаты, которые ждали 30 лет. Да начнётся вечеринка", - написал Джеррард в инстаграме.

Напомним, что "Ливерпуль" не мог стать чемпионом Англии с 1990 года.

Сам Джеррард, проведя на "Энфилде" 17 лет своей карьеры (1998-2015), так и не взял вожделенный трофей.

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