Джеррард позвал в "Рейнджерс" игрока "Ливерпуля"



Защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган может перейти в "Рейнджерс", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист уже прибыл на просмотр в шотландский клуб, который возглавляет его бывший партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард. Именно тренер и пригласил игрока в свою команду.

25-летний Фланаган может достаться "Рейнджерс" бесплатно, так как его контракт с "Ливерпулем" истекает в конце июня и клуб не стал продлевать с ним соглашение.

Не пропустите: "Тоттенхэм" заинтересован в подписании ведущего защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru