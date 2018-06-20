Джеррард позвал в "Рейнджерс" игрока "Ливерпуля"

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Джеррард позвал в "Рейнджерс" игрока "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган может перейти в "Рейнджерс", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист уже прибыл на просмотр в шотландский клуб, который возглавляет его бывший партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард. Именно тренер и пригласил игрока в свою команду.

25-летний Фланаган может достаться "Рейнджерс" бесплатно, так как его контракт с "Ливерпулем" истекает в конце июня и клуб не стал продлевать с ним соглашение.

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