Джеррард позвал в "Рейнджерс" игрока "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган может перейти в "Рейнджерс", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, футболист уже прибыл на просмотр в шотландский клуб, который возглавляет его бывший партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард. Именно тренер и пригласил игрока в свою команду.
25-летний Фланаган может достаться "Рейнджерс" бесплатно, так как его контракт с "Ливерпулем" истекает в конце июня и клуб не стал продлевать с ним соглашение.
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