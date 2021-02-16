Джеррард признался, что Фернандо Торрес однажды разбил его сердце
Главный тренер "Рейнджерс" и бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард вспомнил о чувствах, испытанных после ухода Фернандо Торреса в "Челси".
"К сожаления, мне не удалось поиграть с Торресом достаточно. Он ушел в "Челси" и разбил мое сердце. Я чувствовал себя отвратительно, мне было очень плохо от этого. Мы так усердно трудились, были так близки к титулу. Я старался убедить его остаться, даже разговаривал с его агентом. Но решение было принято не в пользу "Ливерпуля", я не мог его поменять.
С Торресом я забивал достаточно много. Я был на пике формы и чувствовал себя прекрасно.Когда он ушел, команде понадобилось время, чтобы придти в себя. И мне было очень больно" – сказал Джеррард в подкасте Робби Фаулера.
Напомним, Фернандо Торрес играл за "Ливерпуль" с лета 2007 года до января 2011. В его активе 81 гол в 142 матчах за "мерсисайдцев".
Читать также: Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джеррард признался, что Фернандо Торрес однажды разбил его сердце
-
1
Экс-агент Верратти: "Марко хотел играть с Месси, но струсил. Теперь играет в слабой лиге"
-
Семак назвал фаворита в матче "Барселона" - ПСЖ
-
При увольнении Моуринью "Тоттенхэм" заплатит очень большую компенсацию
-
IFFHS назвала лучшего арбитра XXI века
-
1
Румменигге восхитился торсом Роналду: "Такое тело видел лишь несколько раз"
-
Дибала и Бонуччи не помогут "Ювентусу" в матче с "Порту"
-
Черчесов прокомментировал вероятность возвращения Кокорина в сборную
-
Появились даты начала и окончания следующего сезона РПЛ
-
Джанлука Ди Марцио: "Алаба перейдет в "Реал""
-
Капитан "Спартака" встретился с ребенком, которому оплатил дорогой протез (видео)
-
Гюндоган планирует стать тренером
-
Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча с "Порту"
-
1
Роналд Куман: "Судьи должны защищать лучших игроков"
-
Алаба подтвердил, что уходит из "Баварии" в конце сезона
-
Черчесов готов обсудить с Хабибом тренировку со сборной России
-
Гринвуд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Вернер — о Тухеле: "Теперь на меня могут орать по-немецки"
-
Жоау Фелиш вернулся в строй после коронавируса
-
Названо условие при котором Азмун перестанет считаться легионером
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18