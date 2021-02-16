Джеррард признался, что Фернандо Торрес однажды разбил его сердце

Теги фернандо торресстивен джеррардливерпуль

Джеррард признался, что Фернандо Торрес однажды разбил его сердцеГлавный тренер "Рейнджерс" и бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард вспомнил о чувствах, испытанных после ухода Фернандо Торреса в "Челси".

"К сожаления, мне не удалось поиграть с Торресом достаточно. Он ушел в "Челси" и разбил мое сердце. Я чувствовал себя отвратительно, мне было очень плохо от этого. Мы так усердно трудились, были так близки к титулу. Я старался убедить его остаться, даже разговаривал с его агентом. Но решение было принято не в пользу "Ливерпуля", я не мог его поменять. 

С Торресом я забивал достаточно много. Я был на пике формы и чувствовал себя прекрасно.Когда он ушел, команде понадобилось время, чтобы придти в себя. И мне было очень больно" – сказал Джеррард в подкасте Робби Фаулера.

Напомним, Фернандо Торрес играл за "Ливерпуль" с лета 2007 года до января 2011. В его активе 81 гол в 142 матчах за "мерсисайдцев".

Читать также: Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта" | http://soccernews.ru
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