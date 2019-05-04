Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в апреле

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Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в апреле

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард получил первую индивидуальную награду в тренерской карьере.

38-летний англичанин признан лучшим тренером чемпионата Шотландии по итогам апреля.

В прошлом месяце "Рейнджерс" под руководством Джеррарда выиграл все четыре матча с общим счётом 11:1.

По итогам 35 туров команда из Глазго занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего "Селтика" на 9 очков.

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