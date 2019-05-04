Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в апреле
Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард получил первую индивидуальную награду в тренерской карьере.
38-летний англичанин признан лучшим тренером чемпионата Шотландии по итогам апреля.
В прошлом месяце "Рейнджерс" под руководством Джеррарда выиграл все четыре матча с общим счётом 11:1.
По итогам 35 туров команда из Глазго занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего "Селтика" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|77
|2
|Рейнджерс
|33
|66
|3
|Килмарнок
|33
|58
|4
|Абердин
|33
|58
|5
|Хиберниан
|33
|52
|6
|Харт оф Мидлотиан
|33
|50
|7
|Сент-Джонстон
|33
|44
|8
|Мотеруэлл
|33
|43
|9
|Ливингстон
|33
|42
|10
|Гамильтон Академикалс
|33
|25
|11
|Сент-Миррен
|33
|21
|12
|Данди
|33
|18