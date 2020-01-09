Джеррард признан лучшим тренером шотландской Премьер-лиги в декабре

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард получил индивидуальную награду от Шотландской профессиональной футбольной лиги.

39-летнего англичанина признали лучшим тренером местной Премьер-лиги по итогам декабря.

В прошлом месяце команда из Глазго провела в чемпионате 6 матчей, в которых одержала 5 побед и один раз сыграла вничью.

Напомним, что Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с лета 2018 года. В декабре он заключил с клубом новый контракт до конца сезона 2023/24.

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