Джеррард признан лучшим тренером шотландской Премьер-лиги в декабре
Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард получил индивидуальную награду от Шотландской профессиональной футбольной лиги.
39-летнего англичанина признали лучшим тренером местной Премьер-лиги по итогам декабря.
В прошлом месяце команда из Глазго провела в чемпионате 6 матчей, в которых одержала 5 побед и один раз сыграла вничью.
Напомним, что Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с лета 2018 года. В декабре он заключил с клубом новый контракт до конца сезона 2023/24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|20
|52
|2
|Рейнджерс
|19
|50
|3
|Мотеруэлл
|21
|37
|4
|Абердин
|21
|36
|5
|Ливингстон
|21
|25
|6
|Хиберниан
|21
|25
|7
|Килмарнок
|21
|23
|8
|Росс Каунти
|20
|21
|9
|Сент-Джонстон
|19
|20
|10
|Сент-Миррен
|21
|19
|11
|Гамильтон Академикалс
|21
|18
|12
|Харт оф Мидлотиан
|21
|13