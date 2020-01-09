Джеррард признан лучшим тренером шотландской Премьер-лиги в декабре

Теги рейнджерсстивен джеррард

Джеррард признан лучшим тренером шотландской Премьер-лиги в декабре

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард получил индивидуальную награду от Шотландской профессиональной футбольной лиги.

39-летнего англичанина признали лучшим тренером местной Премьер-лиги по итогам декабря.

В прошлом месяце команда из Глазго провела в чемпионате 6 матчей, в которых одержала 5 побед и один раз сыграла вничью.

Напомним, что Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с лета 2018 года. В декабре он заключил с клубом новый контракт до конца сезона 2023/24.

Не пропустите: Джеррард озвучил свою главную мечту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко

"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик Селтик 20 52
2 Рейнджерс Рейнджерс 19 50
3 Мотеруэлл Мотеруэлл 21 37
4 Абердин Абердин 21 36
5 Ливингстон Ливингстон 21 25
6 Хиберниан Хиберниан 21 25
7 Килмарнок Килмарнок 21 23
8 Росс Каунти Росс Каунти 20 21
9 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 19 20
10 Сент-Миррен Сент-Миррен 21 19
11 Гамильтон Академикалс Гамильтон Академикалс 21 18
12 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов