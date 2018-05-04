Джеррард прокомментировал свое назначение на должность тренера "Рейнджерса"

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Джеррард прокомментировал свое назначение на должность тренера "Рейнджерса"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард дал комментарии после того, как его назначили тренером "Рейнджерса".

"Для меня большая честь стать новым главным тренером "Рейнджерса". Я уважаю историю этого клуба и традиции. Надеюсь начать в "Рейнджерсе" новую успешную главу в своей карьере" - приводит слова Джеррарда Sportsmole.

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