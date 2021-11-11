Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу"

Теги астон вилластивен джеррард

Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу"Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Английский специалист Стивен Джеррард прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Астон Виллы".

"Астон Вилла" – клуб с богатой историей и традициями в английском футболе. Безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером.

Беседуя с руководством "Астон Виллы", понял, насколько амбициозны их планы в отношении клуба. С нетерпением жду возможности помочь им в достижении целей.

Хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с "Рейнджерс" – за предоставленную возможность тренировать культовый клуб. 55-й титул навсегда останется в моем сердце. Хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем", – сказал Джеррард.

Также не пропустите: Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе

"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов