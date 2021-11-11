Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу"
Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен
Английский специалист Стивен Джеррард прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Астон Виллы".
"Астон Вилла" – клуб с богатой историей и традициями в английском футболе. Безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером.
Беседуя с руководством "Астон Виллы", понял, насколько амбициозны их планы в отношении клуба. С нетерпением жду возможности помочь им в достижении целей.
Хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с "Рейнджерс" – за предоставленную возможность тренировать культовый клуб. 55-й титул навсегда останется в моем сердце. Хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем", – сказал Джеррард.
Также не пропустите: Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы". | http://soccernews.ru
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