Джеррард прокомментировал яркий дебют Коутиньо в "Астон Вилле"

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Джеррард прокомментировал яркий дебют Коутиньо в "Астон Вилле"

Фото: инстаграм "Астон Виллы"\Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал ничью против "Манчестер Юнайтед" (2:2) в матче 22-го тура АПЛ.

"Мы должны были использовать заряд уверенности, полученный в кубковом матче с ними, но начали игру неважно и на протяжении 25 минут были худшей из двух команд. Первый гол и следовало ожидать, мы плохо смотрелись.

Затем мы немного прибавили, но определенно заслуживали того, чтобы уступать в счете по итогам первого тайма. Пришлось указать игрокам на кое-какие неприятные факты, и они здорово на это отреагировали.

Потом мы пропустили гол, но он не вытекал из хода матча. Мы не стали унывать, продолжили демонстрировать свой характер и верить в себя.

Я ничего не имею против игроков, совершающих ошибки, когда эти ошибки случаются при попытке поступить правильно. А вот что я не могу принять, так это то, как мы провели первые 25 минут.

Для Коутиньо это хорошее начало. Мы подписали умелого игрока. Теперь нужно довести его до нужных кондиций", – сказал английский тренер.

Также не пропустите: Коутиньо ярко отреагировал на первый гол в составе "Астон Виллы". | http://soccernews.ru
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