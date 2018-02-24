Джеррард: "Противостоять Бускетсу - это кошмар"

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Джеррард: "Противостоять Бускетсу - это кошмар"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард поделился мнением о полузащитнике "Барселоны" Серхио Бускетсе.

"Я выступал как-то против этого футболиста. С ним очень сложно бороться. К нему не приблизишься, чтобы отобрать мяч. Поэтому противостоять ему - кошмар. Он даже не потеет" - приводит слова Джеррарда BT Sport.

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