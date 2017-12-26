Наставник молодёжной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал о начале своей тренерской карьеры.

"Теперь я ещё больше уважаю тренеров и других руководителей команды, хотя в качестве игрока я всегда уважал тех, с кем работал. Но я не понимал, сколько всего лежит на их плечах, пока я не попробовал это сам. Следующие пару лет определённо подготовят меня к этой работе. Я знаю, что чем больше я расту на своей новой должности, тем больше внимания, больше мнений вокруг моей работы, больше критики, больше похвалы. Я получаю всё это" - цитирует Джеррарда Goal.com.

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