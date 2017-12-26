Джеррард рассказал о начале своей тренерской карьеры

Теги стивен джеррардливерпуль

Джеррард рассказал о начале своей тренерской карьеры

Наставник молодёжной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал о начале своей тренерской карьеры.

"Теперь я ещё больше уважаю тренеров и других руководителей команды, хотя в качестве игрока я всегда уважал тех, с кем работал. Но я не понимал, сколько всего лежит на их плечах, пока я не попробовал это сам. Следующие пару лет определённо подготовят меня к этой работе. Я знаю, что чем больше я расту на своей новой должности, тем больше внимания, больше мнений вокруг моей работы, больше критики, больше похвалы. Я получаю всё это" - цитирует Джеррарда Goal.com.

Не пропустите: Клопп: "Ливерпуль" должен попасть в Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов