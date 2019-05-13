Джеррард рассказал о своем отношении к водке

Легендарный футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который сейчас тренирует "Рейнджерс", рассказал, что он положительно относится к водке.

"Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно. Россия - очень красивая страна. Мне нравится, как там болеют за футбол. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но сейчас я рад, что работаю и живу в Глазго", - сказал Джеррард в интервью YouTube-каналу Евгения Савина "Красава".

В нынешнем сезоне "Рейнджерс" занял второе место в чемпионате Шотландии. В Лиге Европы клуб пересекся со "Спартаком" в групповом турнире и взял в двух матчах с ним одно очко (0:0, 3:4).