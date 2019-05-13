Джеррард рассказал о своем отношении к водке
Легендарный футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который сейчас тренирует "Рейнджерс", рассказал, что он положительно относится к водке.
"Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно. Россия - очень красивая страна. Мне нравится, как там болеют за футбол. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но сейчас я рад, что работаю и живу в Глазго", - сказал Джеррард в интервью YouTube-каналу Евгения Савина "Красава".
В нынешнем сезоне "Рейнджерс" занял второе место в чемпионате Шотландии. В Лиге Европы клуб пересекся со "Спартаком" в групповом турнире и взял в двух матчах с ним одно очко (0:0, 3:4).
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19