Джеррард рассказал, почему фанаты против его назначения в "Ливерпуль"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, что фанаты "Ливерпуля" не поддерживают его возможное назначение в английский клуб.
"Болельщики "Ливерпуля" не хотят, чтобы я возглавил клуб. Они хотят, чтобы остался Клопп. Я полностью поддерживаю их. Не стоит обсуждать эту тему. В "Ливерпуле" работает один из лучших тренеров в мире, а я работаю в "Рейнджерс". Надеюсь, что Юрген будет тренировать "Ливерпуль" еще долгие годы", - приводит слова Джеррарда Reuters.
"Ливерпуль" неудачно выступает в чемпионате Англии в нынешнем сезоне и может не попасть в Лигу Чемпионов. Джеррард привел "Рейнджерс" к первому чемпионскому титулу за последние 10 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18