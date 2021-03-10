Джеррард рассказал, почему фанаты против его назначения в "Ливерпуль"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, что фанаты "Ливерпуля" не поддерживают его возможное назначение в английский клуб.

"Болельщики "Ливерпуля" не хотят, чтобы я возглавил клуб. Они хотят, чтобы остался Клопп. Я полностью поддерживаю их. Не стоит обсуждать эту тему. В "Ливерпуле" работает один из лучших тренеров в мире, а я работаю в "Рейнджерс". Надеюсь, что Юрген будет тренировать "Ливерпуль" еще долгие годы", - приводит слова Джеррарда Reuters.

"Ливерпуль" неудачно выступает в чемпионате Англии в нынешнем сезоне и может не попасть в Лигу Чемпионов. Джеррард привел "Рейнджерс" к первому чемпионскому титулу за последние 10 лет.

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