Джеррард считает, что "Золотой мяч" должен получить ван Дейк
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард сказал, что обладателем "Золотого мяча" должен стать игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Об этом сообщает Goal.
"Я один из главный фанатов Месси, мне нравится этот футболист. У него неприличное число голов и голевых передач. Я определенно среди почитателей Месси.
Однако если говорить о стабильность ван Дейка на протяжении всего года, который выиграл Лигу чемпионов и идеален в каждом матче, это означает, что ты заслуживаешь получить "Золотой мяч", - сказал Джеррард.
Ранее ещё очередной источник сообщил, что Месси получит "Золотой мяч".
Церемония вручения награды пройдет 2 декабря в Париже.
А еще: Де Йонг заявил, что Месси заслужил выиграть "Золотой мяч"| http://soccernews.ru
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Лига Европы: результаты 28 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8