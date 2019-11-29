Джеррард считает, что "Золотой мяч" должен получить ван Дейк

Теги стивен джеррардлионель мессивирджил ван дейкзолотой мяч

Джеррард считает, что "Золотой мяч" должен получить ван Дейк

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард сказал, что обладателем "Золотого мяча" должен стать игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Об этом сообщает Goal.

"Я один из главный фанатов Месси, мне нравится этот футболист. У него неприличное число голов и голевых передач. Я определенно среди почитателей Месси. 

Однако если говорить о стабильность ван Дейка на протяжении всего года, который выиграл Лигу чемпионов и идеален в каждом матче, это означает, что ты заслуживаешь получить "Золотой мяч", - сказал Джеррард.

Ранее ещё очередной источник сообщил, что Месси получит "Золотой мяч".

Церемония вручения награды пройдет 2 декабря в Париже.

А еще: Де Йонг заявил, что Месси заслужил выиграть "Золотой мяч"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дортмундская "Боруссия" хочет как можно быстрее расстаться с Санчо

Дортмундская "Боруссия" хочет как можно быстрее расстаться с Санчо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов