Джеррард сделал "Рейнджерс" чемпионами впервые за 10 лет

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Джеррард сделал "Рейнджерс" чемпионами впервые за 10 летПосле 10-летнего перерыва "Рейнджерс" вновь стал Чемпионом Шотландии. Вчера они обыграли "Сент-Миррен" 3:0 и стала ждать результата встречи между идущим на втором месте "Селтиком" и "Данди Юнайтед". Для подопечных Стивенна Джеррарда было необходимо, чтобы конкурент потерял очки.

Так и произошло - матч "Селтика" закончился вничью 0:0, сделав "Рейнджерс" досрочным чемпионом.

Последний раз команда выигрывала Чемпионат Шотландии в сезоне-2010/2011. После этого чемпионом каждый год становился "Селтик".

"Синие" в этом сезоне Шотландской Премьер Лиги еще не потерпели поражений. в 32 матчах было одержано 28 побед. Отрыв от извечного соперника составляет, на данный момент, 20 очков.

Напомним, Стивен Джеррард принял "Рейнджерс" в мае 2018 года.

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