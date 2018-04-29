Джеррард согласился возглавить шотландский топ-клуб

Тренер юношеского состава "Ливерпуля" Стивен Джеррард станет наставником "Рейнджерс", сообщает Mirror Online.

По сведениям издания, английский специалист согласился возглавить шотландский клуб. Его помощником станет Гари Макаллистер.

В этом сезоне "Рейнджерс" занимает третье место в Премьер-лиге.

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