Джеррард сравнил Торреса и Суареса
Фото: твиттер Суареса\Автор неизвестен
Главный тренер "Астон Виллы", ранее игравший в "Ливерпуле" Стивен Джеррард сравнил форвардов Луиса Суареса и Фернандо Торреса.
"Оба были феноменальны, но я бы выделил Суареса. Вы просто чувствовали, что независимо от того, с кем вы играете, он выиграет для вас игру. Каждую игру. Неважно, против кого вы играете.
Суарес тренировался так, как будто это уже был матч. Я помню, как Каррагер сказал мне: "Я не хочу играть против него каждый день на тренировках". Он был настолько напряженным на тренировках и мог поставить вас в неловкое положение такими вещами, о которых, я думаю, он даже не подозревал", - сказал Джеррард в интервью The Overlap.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18