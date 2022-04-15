Джеррард сравнил Торреса и Суареса

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Джеррард сравнил Торреса и Суареса

Фото: твиттер Суареса\Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы", ранее игравший в "Ливерпуле" Стивен Джеррард сравнил форвардов Луиса Суареса и Фернандо Торреса.

"Оба были феноменальны, но я бы выделил Суареса. Вы просто чувствовали, что независимо от того, с кем вы играете, он выиграет для вас игру. Каждую игру. Неважно, против кого вы играете.

Суарес тренировался так, как будто это уже был матч. Я помню, как Каррагер сказал мне: "Я не хочу играть против него каждый день на тренировках". Он был настолько напряженным на тренировках и мог поставить вас в неловкое положение такими вещами, о которых, я думаю, он даже не подозревал", - сказал Джеррард в интервью The Overlap.

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