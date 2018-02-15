Джеррард: "Сравнивать Салаха с Месси - неверно"

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Джеррард: "Сравнивать Салаха с Месси - неверно"Легенда английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал игру "красных" в атаке в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

"Ливерпуль" проявил слишком много агрессии в игре с "Порту". Они выглядели так, будто они могут забить каждый раз, когда шли вперед. Мы увидели момент магии от Салаха. Однако сравнивать его с Месси - несколько неверно", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Фирмино повторил достижение Джеррарда по числу голов в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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