Джеррард стал третьим тренером "Рейнджерс", одержавшим 100 побед с командой

В матче 27-го тура шотландской Премьер-Лиги "Рейнджерс", который тренирует Стивен Джеррард, победил "Сент-Джонстон" со счетом 1:0.

Эта победа стала сотой для специалиста на посту наставника команды из Глазго. Для достижения этой отметки ему понадобилось 152 матча.

Только два тренера до Джеррарда смогли достичь этого значения: Уолтер Смит (141) и Алли МакКойст (121).