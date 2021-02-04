Джеррард стал третьим тренером "Рейнджерс", одержавшим 100 побед с командой

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Джеррард стал третьим тренером "Рейнджерс", одержавшим 100 побед с командойВ матче 27-го тура шотландской Премьер-Лиги "Рейнджерс", который тренирует Стивен Джеррард, победил "Сент-Джонстон" со счетом 1:0.

Эта победа стала сотой для специалиста на посту наставника команды из Глазго. Для достижения этой отметки ему понадобилось 152 матча.

Только два тренера до Джеррарда смогли достичь этого значения: Уолтер Смит (141) и Алли МакКойст (121).

Напомним, бывший игрок "Ливерпуля" возглавляет "Рейнджерс" с 2018 года.

Читать также: Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта" | http://soccernews.ru
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