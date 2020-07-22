Джеррард: "Суарес никого не уважал в "Ливерпуле"

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Джеррард: "Суарес никого не уважал в "Ливерпуле"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поделился воспоминаниями о выступлении за клуб уругвайского нападающего Луиса Суареса

"Многие игроки "Ливерпуля" уважали Каррагера и других известных футболистов. Суарес же не уважал никого, но в хорошем смысле слова. Он обыгрывал ветеранов, пробрасывал мяч им между ног, выставлял локти. Луис проходил всех. Мне сразу стало понятно, что он станет топ-игроком для нас", - приводит слова Джеррарда ВВС.

Суарес выступал за "Ливерпуль" с 2011 по 2014 годы. В составе английского клуба он провел 133 матча во всех турнирах, забил 82 гола и отдал 47 результативных передач. В 2014 году форвард перешел в "Барселону" за 82 миллиона евро.

Не пропустите: Суарес вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров "Барселоны". | http://soccernews.ru
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