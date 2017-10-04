Джеррард: "В матчах с грандами "Ливерпуль" доказывает, что все ошибаются на его счет"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ближайших игр клуба в Премьер-лиге.

"Не могу дождаться двух ближайших матчей "Ливерпуля" в АПЛ - против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", потому что при Юргене Клоппе "Ливерпуль" хорошо проводит топ-матчи. Именно в матчах с грандами команда доказывает, что все ошибаются на её счет.

Думаю, "Ливерпулю" не повезло с тем, что международный перерыв подоспел после матчей, в которых они должны были добиться большего. Это накладывает отпечаток на мысли футболистов" - приводит слова Джеррарда Sky Sports.

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