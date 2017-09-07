Джеррард возглавил "Ливерпуль U-19"

Теги ливерпульстивен джеррард

Джеррард возглавил "Ливерпуль U-19"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард возглавил команду "красных" в возрасте до 19 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством 37-летнего специалиста "Ливерпуль U-19" будет играть в Юношеской лиге УЕФА.

Стоит отметить, что Джеррард также возглавляет команду мерсисайдцев в возрасте до 18 лет.

Не пропустите: "Ливерпуль" намерен продлить контракт со своим перспективным форвардом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов