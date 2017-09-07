Джеррард возглавил "Ливерпуль U-19"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард возглавил команду "красных" в возрасте до 19 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством 37-летнего специалиста "Ливерпуль U-19" будет играть в Юношеской лиге УЕФА.

Стоит отметить, что Джеррард также возглавляет команду мерсисайдцев в возрасте до 18 лет.

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