Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард возглавит "Астон Виллу", сообщает журналист Хамиш Азул в своем твиттере.

По сведениям источника, Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории "Астон Виллы". Впрочем, главной причиной решения тренера станет его желание поработать в Премьер-лиге.

41-летний Джеррард в прошлом сезоне привел "Рейнджерс" к титулу чемпиона Шотландии. В бытность футболистом он выступал за "Ливерпуль".

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