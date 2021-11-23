Джеррард ввёл новые запреты в "Астон Вилле"

Фото инстаграм Стивена Джеррарда

Новый наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард продолжает вводить ограничения, связанные с питанием своих футболистов.

Напомним, что в первую очередь 41-летний специалист запретил подопечным есть кетчуп.

Теперь же, по информации The Telegraph, в "чёрный список" Джераррда попали газированные напитки, соусы, включая майонез, пудинги и горячий шоколад.

Цель нового тренера "Астон Виллы" - максимально сократить употребление пустых калорий, поэтому запрещёнными становятся продукты с низкой биологической ценностью, а также высоким содержанием жиров и сахара.

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