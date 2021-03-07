Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицы

Теги стивен джеррардрейнджерсселтик

Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицыСегодня "Селтик" потерял очки и сделал половину жителей Глазго самыми счастливыми людьми на счете. "Рейнджерс" спустя 10 лет стал Чемпионом Шотландии. Команда Стивена Джеррарда оказалась недосягаемой для соперников. Стоит отметить, что этот трофей стал первым для бывшего игрока "Ливерпуля" в его тренерской карьере. Специалист принял "Рейнджерс" в мае 2018 года.

Несмотря на жесткий локдаун из-за коронавируса, который ограничивает нахождение людей на улице, фанаты "синих" не могли упустить возможности отпраздновать долгожданное чемпионство. 

Кроме того, не были забыты и заклятые враги - "Селтик", который все эти годы был неизменным чемпионом. Болельщики наняли самолет, который пролетел над стадионом "Данди Юнайтед", где "кельты" сыграли вничью, означавшую конец борьбы за первое место. К самолету был прикреплен баннер с надписью: "Теперь вы нас видите?".

Читать также: Джеррард сделал "Рейнджерс" чемпионами впервые за 10 лет | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 марта

Главные новости дня: 7 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов