Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицы

Сегодня "Селтик" потерял очки и сделал половину жителей Глазго самыми счастливыми людьми на счете. "Рейнджерс" спустя 10 лет стал Чемпионом Шотландии. Команда Стивена Джеррарда оказалась недосягаемой для соперников. Стоит отметить, что этот трофей стал первым для бывшего игрока "Ливерпуля" в его тренерской карьере. Специалист принял "Рейнджерс" в мае 2018 года.

Несмотря на жесткий локдаун из-за коронавируса, который ограничивает нахождение людей на улице, фанаты "синих" не могли упустить возможности отпраздновать долгожданное чемпионство.

Amazing scenes at Ibrox took Stevie G about 15 mins to get into unexpected stadium ❤️ #rangers pic.twitter.com/W9l7VKReKq — Prepared PR (@preparedpr) March 6, 2021

From the fourth-tier to Scottish Premiership champions in a decade.



Watch the story of Rangers' recovery under Steven Gerrard on the Sky Sports Football YouTube channel. — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021

Кроме того, не были забыты и заклятые враги - "Селтик", который все эти годы был неизменным чемпионом. Болельщики наняли самолет, который пролетел над стадионом "Данди Юнайтед", где "кельты" сыграли вничью, означавшую конец борьбы за первое место. К самолету был прикреплен баннер с надписью: "Теперь вы нас видите?".

"They just couldn't resist, could they?"



Rangers fans have flown a message over Tannadice as they close in on the Scottish Premiership title! ✈ pic.twitter.com/aF4jecA3tQ — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021