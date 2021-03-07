Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицы
Сегодня "Селтик" потерял очки и сделал половину жителей Глазго самыми счастливыми людьми на счете. "Рейнджерс" спустя 10 лет стал Чемпионом Шотландии. Команда Стивена Джеррарда оказалась недосягаемой для соперников. Стоит отметить, что этот трофей стал первым для бывшего игрока "Ливерпуля" в его тренерской карьере. Специалист принял "Рейнджерс" в мае 2018 года.
Несмотря на жесткий локдаун из-за коронавируса, который ограничивает нахождение людей на улице, фанаты "синих" не могли упустить возможности отпраздновать долгожданное чемпионство.
Amazing scenes at Ibrox took Stevie G about 15 mins to get into unexpected stadium ❤️ #rangers pic.twitter.com/W9l7VKReKq— Prepared PR (@preparedpr) March 6, 2021
From the fourth-tier to Scottish Premiership champions in a decade.— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021
Watch the story of Rangers' recovery under Steven Gerrard on the Sky Sports Football YouTube channel.
Кроме того, не были забыты и заклятые враги - "Селтик", который все эти годы был неизменным чемпионом. Болельщики наняли самолет, который пролетел над стадионом "Данди Юнайтед", где "кельты" сыграли вничью, означавшую конец борьбы за первое место. К самолету был прикреплен баннер с надписью: "Теперь вы нас видите?".
"They just couldn't resist, could they?"— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021
Rangers fans have flown a message over Tannadice as they close in on the Scottish Premiership title! ✈ pic.twitter.com/aF4jecA3tQ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18