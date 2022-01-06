Джеррард высказался о возможном подписании Коутиньо в "Астон Виллу"

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Джеррард высказался о возможном подписании Коутиньо в "Астон Виллу"Фото: сайт "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Коутиньо?

"Вы говорите об игроке мирового класса, я ценю слухи в прессе, но не могу сказать больше. 

Он замечательный футболист. Его имя связано с "Астон Виллой", но есть также пять других клубов Премьер-лиги и другие клубы по всей Европе, которые связаны с его именем", - сказал английский специалист.

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