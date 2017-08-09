Джеррард высказался о возможном уходе Коутиньо

Легенда английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард высказался о возможном уходе в каталонскую "Барселону" из стана "красных" полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Это сложная ситуация. Особенно для игроков, которые гонятся за рекордами и говорят, что играть за "Барсу" - это мечта. Я испытал это раньше с Маскерано и Суаресом, и это также сложная ситуация для клуба. Мы не являемся клубом, который продает, поэтому руководство собирается сделать все, что в их силах, чтобы он остался", - цитирует бывшего футболиста SquawkaNews.

Напомним, "Барселона" не делала предложений по Коутиньо в течение последних трех недель. | soccernews.ru