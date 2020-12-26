Джеррард высказался о возможности возглавить "Ливерпуль"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард порассуждал о своём возможном будущем назначении на пост главного тренера "красных".

"Мне очень часто задают этот вопрос. Конечно, это моя мечта. "Ливерпуль" - самый важный клуб для меня. Но сейчас команду возглавляет, возможно, лучший тренер мира, который принёс много побед в последние пару лет. Сложно предсказать, что произойдёт в будущем. То, что я был хорошим игроком для "Ливерпуля" ещё не значит, что я следующий в очереди для того, чтобы стать тренером команды. Не уверен, что являюсь лучшим кандидатом", - приводит слова Джеррарда The Athletic.

Сейчас англичанин возглавляет "Рейнджерс". Он работает в клубе из Глазго с 2018 года.

Джеррард является воспитанником "Ливерпуля", за основную команду выступал с 1998 по 2015 год.

Не пропустите: "Ливерпуль" близок к подписанию экс-защитника "Зенита". | http://soccernews.ru