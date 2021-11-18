Джеррард высказался о возможной работе в "Ливерпуле" и Юргене Клоппе

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард поделился мнением о возможной работе в "Ливерпуле" и их наставнике Юргене Клоппе.

– Вы общались с Клоппом?

– Я с ним на связи, натыкаюсь на него, когда он выгуливает собак.

Он написал мне, что с нетерпением ждет возможности обняться, когда "Ливерпуль" будет играть с "Астон Виллой".

– Заявления о том, что "Астон Вилла" для вас лишь трамплин для ухода в "Ливерпуль", несправедливы?

– Очень несправедливы. Я никогда не скажу, что это трамплин. Для меня большая честь и гордость занимать эту должность, я буду отдаваться делу на 100 процентов и даже больше.

Нет ничего плохого в мечтах и ожиданиях, но у "Ливерпуля" сейчас тренер мирового класса. Если бы он прямо сейчас подписал пожизненный контракт, я был бы счастлив, – заявил англичанин.

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