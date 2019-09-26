Джеррард: "Я польщен словами Клоппа, но хочу, чтобы он остался в "Ливерпуле"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал слова наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который назвал Стиви Джи своим преемником в мерсисайдском клубе.

"Меня удивили слова Клоппа, но в то же время я был польщен. Но если внимательно прочитать цитату Юргена, то можно заметить, он сказал: "Если меня уволят завтра, то меня должен сменить Джеррард". Но Клоппа не уволят завтра. Я не хочу этого, так как он фантастически работает с "Ливерпулем".

Я фанат "Ливерпуля". Уверен, что каждый болельщик клубам согласится с моими словами. Мы надеемся, что Клопп будет работать с командой еще очень много лет", - приводит слова Джеррарда Sky Sports.

В нынешнем сезоне "Рейнджерс" под руководством Джеррарда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, отставая от лидирующего "Селтика" на шесть очков.

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