Джеррард: "Я притворялся, что Гари Невилл и Рио Фердинанд мне нравятся"

Тренер молодежной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард поделился мнением об экс-футболистах "Манчестер Юнайтед" Гари Невилле и Рио Фердинанде.

"Когда мы выстраивались в туннеле напротив Рио и Гари, хотелось сделать все возможное, чтобы победить их на поле. Там было и место ненависти. Я притворялся, что они мне нравятся, когда мы встречались в сборной Англии. Но завершились наши карьеры, и началась настоящая дружба.

К Рио я не испытываю ничего кроме уважения. Он всю жизнь играл за топ-клуб, и он хороший парень. Мне нравится работать вместе с ним на ТВ" - приводит слова Джеррарда Manchester Evening News.

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