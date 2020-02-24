Джеррард ярко высказался о капитане "Ливерпуля" Хендерсоне

Экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который на данный момент тренирует "Рейнджерс", рассказал, что думает о нынешнем капитане красных Джордане Хендерсоне.



"Есть игроки, которые всегда находятся в боевой готовности. Я всегда ценил силу и физику Джордана. Он делает всю грязную работу: борется на подборе, пробегает 12-13 километров снова и снова. Команды не могут играть на уровне «Ливерпуля» без футболиста вроде Хендерсона. Очевидно, он выиграет Премьер-лигу. Я смотрю на него и думаю: везёт тебе", - цитирует Джеррарда Daily Mail.

В этом сезоне 29-летний футболист участвовал в 25 матчах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

"Ливерпуль" - лидер чемпионата Англии.

Читайте также: "Барселона" нацелилась на защитника "Валенсии"| http://soccernews.ru