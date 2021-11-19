Джеррард запретил игрокам "Астон Виллы" есть кетчуп

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Джеррард запретил игрокам "Астон Виллы" есть кетчупФото: инстаграм Джеррарда

Новый наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард начал вводить запреты в команде.

"Мы должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре.

Кетчуп запрещен еще до того, как я его увидел! Футболисты должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в элиту", - приводит слова Джеррарда Daily Mail.

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