Джеррард зовет форварда "Ливерпуля" в "Рейнджерс"

Теги рейнджерсдоминик соланкеливерпуль

Джеррард зовет форварда "Ливерпуля" в "Рейнджерс"Новый главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард ведет активную работу над усилением состава.

По информации прессы, англичанин хочет видеть своей команде форварда "Ливерпуля" Доминика Соланке.

20-летний футболист в этом сезоне провел 19 матчей за "Ливерпуль" в АПЛ, в которых сделал одну результативную передачу.

Не пропустите: Джеррард назначен главным тренером "Рейнджерс". | http://soccernews.ru

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