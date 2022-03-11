Джеррард зовёт Суареса в "Астон Виллу"

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Джеррард зовёт Суареса в "Астон Виллу"

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может летом вернуться в АПЛ, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард хочет воссоединиться с уругвайцем, с которым они в своё время вместе играли за "Ливерпуль". 

Кроме того, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы "Аякс", а также клубы из МЛС и Бразилии.

Напомним, что по окончании текущего сезона Суарес, вероятно, станет свободным агентом. 

Не пропустите: Коутиньо нужно согласиться на существенное понижение зарплаты ради трансфера в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
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