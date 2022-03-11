Джеррард зовёт Суареса в "Астон Виллу"
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может летом вернуться в АПЛ, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард хочет воссоединиться с уругвайцем, с которым они в своё время вместе играли за "Ливерпуль".
Кроме того, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы "Аякс", а также клубы из МЛС и Бразилии.
Напомним, что по окончании текущего сезона Суарес, вероятно, станет свободным агентом.
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