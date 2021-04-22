Джесси Лингард признался, что недавно хотел приостановить карьеру

Фото: Твиттер @JesseLingard

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за "Вест Хэм" поделился эмоциями, которые у него возникли во время карантина из-за пандемии коронавируса.

"Я легко мог закончить с футболом во время карантина. Я просто думал: "Нет, я не хочу заниматься этим, я ухожу, я сдаюсь". Но внутренняя борьба всегда возвращает меня к жизни.

Я не собирался уйти из футбола навсегда. Просто хотелось сделать паузу. Я с радостью оставался на скамейке запасных во время матчей, а это не очень-то похоже на меня. Мои мысли были далеко, я вообще не мог концентрироваться на работе.

Я рассказал о проблемах людям из "Манчестер Юнайтед", поделился с ними тем, что я испытывал. Рассказал, с чем приходится справляться моей маме. Они с готовностью оказали помощь.

Во время карантина мне удалось навести порядок в голове. Я смотрю на свои старые матчи, игры на чемпионате мира и думаю: "Да, это настоящий Джесси Лингард", – приводит слова футболиста Sky Sports.

За время выступлений за "Вест Хэм" англичанин за 10 матчей смог забить забить 9 голов и отдать 3 результативные передачи.