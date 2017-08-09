Джей-Джей Окоча сделал выбор между Роналду и Месси

Теги криштиану роналдулионель месси

Джей-Джей Окоча сделал выбор между Роналду и МессиИзвестный в прошлом нигерийский футболист Джей-Джей Окоча сделал выбор между лучшими футболистами современности Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Я, как правило, склоняюсь к варианту с Месси. Он является более естественным талантом", - приводит слова известного в прошлом футболиста, поигравшего "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, турецкий "Фенербахче", французский ПСЖ и английские "Болтон" и "Халл Сити", SquawkaNews.

Напомним, Сампаоли побывал в гостях у Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов