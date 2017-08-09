Джей-Джей Окоча сделал выбор между Роналду и Месси

Известный в прошлом нигерийский футболист Джей-Джей Окоча сделал выбор между лучшими футболистами современности Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Я, как правило, склоняюсь к варианту с Месси. Он является более естественным талантом", - приводит слова известного в прошлом футболиста, поигравшего "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, турецкий "Фенербахче", французский ПСЖ и английские "Болтон" и "Халл Сити", SquawkaNews.

Напомним, Сампаоли побывал в гостях у Месси. | soccernews.ru