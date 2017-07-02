Джей Родригес близок к переходу в "Вест Бромвич"

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Джей Родригес близок к переходу в "Вест Бромвич"

Полузащитник "Саутгемптона" Джей Родригес в ближайшее время станет игроком "Вест Бромвича", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы практически договорились обо всех деталях трансфера. Сумма сделки составит 14 миллионов евро, ещё 3,5 миллиона будут доступны в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Родригес сыграл за "Саутгемптон" 34 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи.  

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