Джей Родригес перешел в "Вест Бромвич"

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Джей Родригес перешел в "Вест Бромвич"

Нападающий "Саутгемптона" Джей Родригес стал игроком "Вест Бромвича", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила около 14 миллионов евро. Футболист подписал контракт с "дроздами" до лета 2021 года.

27-летний Родригес выступал за "Саутгемптон" с 2012 года, провел за клуб 126 матчей и забил 35 голов. Ранее играл за "Бернли", "Стерлинг Альбион" и "Барнсли". За сборную Англии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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