Джейд Лебеф - актриса и дочь Франка Лебефа

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Джейд Лебеф - актриса и дочь Франка ЛебефаЧемпион мира 1998-го года и Европы 2000-го года в составе сборной Франции Франк Лебеф после завершения активных выступлений в большом футболе ударился в актерскую карьеру. В его пока небогатой коллекции уже значится 12 ролей в фильмах, самым знаменитым из которых является "Вселенная Стивена Хокинга", где он сыграл швейцарского врача.

Последовать примеру отца решила и его дочь Джейд, регулярно публикующая в своем инстаграме снимки пикантного характера. И пока режиссеры из Голливуда только присматриваются к французской актрисе, мы познакомимся с ней поближе.

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