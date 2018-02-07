Джейд Лебеф - самая горячая девушка января

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Джейд Лебеф - самая горячая девушка январяСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой января стала Джейд Лебеф - актриса и дочь чемпиона мира и Европы Франка Лебефа. Стройная француженка набрала 54% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 34% заняла Виктория Боня - российская модель и новая подруга полузащитника английского "Манчестер ЮнайтедМаруана Феллаини. "Бронза" в голосовании досталась Эбби Элински - американской футболистке, назвавшей капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса идеальным.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Джейд Лебеф.

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