Джейдон Санчо не покинет "Боруссию" зимой

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Джейдон Санчо не покинет "Боруссию" зимой

Дортмундская "Боруссия" не продаст английского полузащитника Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб не собирается расставаться с игроком в середине сезона. Таким образом, Санчо точно останется в "Боруссии" до лета 2021 года.

Напомним, что купить хавбека пытался "Манчестер Юнайтед", но английский клуб отказался платить за него требуемые 120 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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