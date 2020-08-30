Джейдон Санчо по-прежнему надеется на трансфер в "Манчестер Юнайтед"

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Джейдон Санчо по-прежнему надеется на трансфер в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо все еще надеется перебраться в "Манчестер Юнайтед", сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб по-прежнему интересуется футболистом. Впрочем, "Боруссия" отказывается продавать хавбека меньше, чем за 130 миллионов евро. Сейчас англичанин готовится к новому сезону в составе "шмелей". 

20-летний Санчо является воспитанником "Манчестер Сити". За "Боруссию" он выступает с 2017 года. За немецкий клуб он провел 99 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 43 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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