Джейдон Санчо побил рекорд Хаверца в Бундеслиге

Теги боруссия дортмундбайер леверкузенкай хаверцджейдон санчостатистика

Джейдон Санчо побил рекорд Хаверца в Бундеслиге

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал рекордсменом Бундеслиги, сообщает Gracenote Live.

Англичанин стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось забить 30 голов. Он сделал это в возрасте 20 лет и 67 дней.

Санчо превзошёл достижение Кая Хаверца, установленное им всего лишь две недели назад (20 лет и 270 дней).

Напомним, что воспитанник "Манчестер Сити" выступает за "Боруссию" с августа 2017 года.

Не пропустите: Санчо показал футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда, которого убил полицейский в США. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 29 67
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 60
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 56
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 56
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 29 38
9 Герта Герта 29 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Кельн Кельн 28 34
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 32
13 Аугсбург Аугсбург 29 31
14 Унион Берлин Унион Берлин 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 29 28
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 29 27
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 25
18 Падерборн Падерборн 29 19
Полная таблица

топ-5 тегов