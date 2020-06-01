Джейдон Санчо побил рекорд Хаверца в Бундеслиге
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал рекордсменом Бундеслиги, сообщает Gracenote Live.
Англичанин стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось забить 30 голов. Он сделал это в возрасте 20 лет и 67 дней.
Санчо превзошёл достижение Кая Хаверца, установленное им всего лишь две недели назад (20 лет и 270 дней).
Напомним, что воспитанник "Манчестер Сити" выступает за "Боруссию" с августа 2017 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|4
|Байер Леверкузен
|29
|56
|5
|РБ Лейпциг
|28
|55
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19