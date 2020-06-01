Джейдон Санчо побил рекорд Хаверца в Бундеслиге

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал рекордсменом Бундеслиги, сообщает Gracenote Live.

Англичанин стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось забить 30 голов. Он сделал это в возрасте 20 лет и 67 дней.

Санчо превзошёл достижение Кая Хаверца, установленное им всего лишь две недели назад (20 лет и 270 дней).

Напомним, что воспитанник "Манчестер Сити" выступает за "Боруссию" с августа 2017 года.

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