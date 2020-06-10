Джейдон Санчо решил покинуть "Боруссию" летом
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, футболист собирается перейти в топ-клуб. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". "Боруссия" оценивает игрока не менее чем за 130 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 40 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
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|20