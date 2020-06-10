Джейдон Санчо решил покинуть "Боруссию" летом

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Джейдон Санчо решил покинуть "Боруссию" летом

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист собирается перейти в топ-клуб. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". "Боруссия" оценивает игрока не менее чем за 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 40 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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